Беларусь объявила о безвизовом режиме для европейцев

Кроме того, предлагается возможность транзита в другие страны, за исключением России. В то же время не уточняется, как это планируется контролировать, - постоянный пограничный контроль на наземных пунктах пропуска между РФ и Беларусью отсутствует. В Кремле решение Минска пока не комментировали.

Беларусь, оказавшаяся в международной изоляции из-за жестокого подавления протестов после президентских выборов 2020 года, а затем - из-за поддержки войны РФ против Украины , теперь предлагает гражданам всех стран Евросоюз а, а также Норвегии, Великобритании, Швейцарии, некоторых балканских стран и малых государств Европы въезжать на свою территорию без визы с возможностью оставаться в стране до 30 суток.

Новый режим начнет действовать с 19 июля. Ранее безвизовый въезд в Беларусь был разрешен гражданам Польши, Литвы и Латвии (в этом случае въезд также был разрешен лицам без гражданства).

Санкции в отношении Минска из-за поддержки войны против Украины

После подавления массовых протестов в 2020-2021 годах, а также из-за поддержки Минском полномасштабной войны РФ против Украины Евросоюз ввел жесткие санкции против режима Лукашенко. Кроме того, руководство ЕС, а также власти Польши и стран Балтии неоднократно указывали, что режим Лукашенко организовал приток нелегальных мигрантов в граничащие с Беларусью страны Евросоюза.