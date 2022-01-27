Власти Беларуси объявили "экстремистским формированием" коллектив редакции независимой газеты "Наша Нива". "Экстремистским формированием признана группа граждан из числа ЧИУП "Сородичи" (газета "Наша Нива"), объединившаяся посредством интернет-ресурсов, в том числе в социальных сетях и мессенджерах", - заявило в четверг, 27 января, министерство внутренних дел страны.

По данным МВД, обновлен "перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности".

"Наша Нива" прекратила работу в Беларуси и восстановилась в рамках ЧИУП "Сородичи"

В конце ноября власти в Минске признали экстремистскими Telegram-канал "Нашей Нивы" и его аккаунты в других соцсетях. Решение было принято судом Центрального района Минска по материалам Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси.

8 июля в Беларуси был ограничен доступ к сайту издания nn.by. В тот же день у ряда сотрудников газеты прошли обыски. По делу, заведенному по части 1 статьи 342 УК Беларуси (организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них) были задержаны главный редактор портала Егор Мартинович, руководитель отдела рекламы Андрей Скурко, главный бухгалтер Ольга Ракович и главред детского и научно-популярного журналов, издаваемых "Нашей Нивой", Андрей Дынько.

В июле издание, основанное в 1906 году и восстановленное в 1991-м, прекратило работу в стране, указав на соображения безопасности. Его руководитель Анастасия Ровдо сообщила о намерении возродить издание за пределами Беларуси. Частное издательское унитарное предприятие "Сородичи" основало восстановленное издание "Наша Нива".