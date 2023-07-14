Беларусь обвинила литовскую сторону в нарушении границы

ГПК РБ опубликовал запись с камеры видеонаблюдения. На нем видно, что пограничник сопровождает женщину с малолетним ребенком от ворот на въезде в литовский пункт пропуска до ее автомобиля. При этом автомобиль Dacia, судя по всему зарегистрированный в ЕС, находится на белорусской территории. Литовский служащий доводит женщину до машины, а затем разворачивается и возвращается к воротам. В этот момент с белорусской стороны подбегают служащие ГПК. Они о чем-то говорят с женщиной.