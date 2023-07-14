Беларусь обвинила литовскую сторону в нарушении границы

ГПК РБ опубликовал запись с камеры видеонаблюдения. На нем видно, что пограничник сопровождает женщину с малолетним ребенком от ворот на въезде в литовский пункт пропуска до ее автомобиля. При этом автомобиль Dacia, судя по всему зарегистрированный в ЕС, находится на белорусской территории. Литовский служащий доводит женщину до машины, а затем разворачивается и возвращается к воротам. В этот момент с белорусской стороны подбегают служащие ГПК. Они о чем-то говорят с женщиной.
«Вооруженный представитель литовского погранведомства зашел на белорусскую территорию на несколько метров и вернулся обратно. Инцидент зафиксирован камерами наблюдения. О факте незаконного пересечения белорусской границы в установленном порядке проинформирована сопредельная сторона», – прокомментировали видеозапись в ГПК.
В комитете также подчеркнули, что «в отличие от литовских коллег белорусская сторона воздерживается от преждевременных обвинений в провокациях и действует в соответствии с имеющимися двусторонними договорами», и напомнили о том, как двое иностранцев на этом же переходе заступили на белорусскую территорию, проводя работы в литовском пункте пропуска.