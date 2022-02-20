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Вопреки прежним заявлениям, военнослужащие РФ не покинут Беларусь после учений "Союзная решимость - 2022".
Беларусь меняет планы: совместные с Россией военные учения продолжатся
© Itar-Tass / Scanpix

Российские войска останутся в Беларуси, хотя совместные учения двух стран по плану должны были завершиться в воскресенье, 20 февраля. Президент РФ Владимир Путин и правитель Беларуси Александр Лукашенко решили продолжить проверку совместных сил реагирования - как пояснил белорусский министр обороны Виктор Хренин, "в связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации" на востоке Украины.

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По его словам, в ходе дальнейших учений будут "проработаны дальнейшие этапы обороны". При этом не изменится направленность маневров на обеспечение "адекватного реагирования и деэскалации военных приготовлений недоброжелателей" близ границ двух стран, сообщается в Telegram-канале Минобороны Беларуси.

Еще 16 февраля власти в Минске заверяли, что по окончании учений "Союзная решимость - 2022" страну покинут все российские солдаты и боевая техника. "Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники не останется после этого", - заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Кроме того, полный вывод войск РФ с территории Беларуси после маневров обещали Александр Лукашенко и министерство обороны.

Совместные учения проходят на фоне эскалации конфликта РФ и Украины

Учения "Союзная решимость-2022" проходят в Беларуси с 10 по 20 февраля. Их проведение раскритиковали на Западе, в том числе, в США, которые считают маневры ведущими к дальнейшей эскалации. На фоне военных учений России и Беларуси резко усилиласьнапряженность в конфликте России и Украины.

В СММ ОБСЕ только за 19 февраля насчитали более 1500 нарушений режима прекращения огня. Президент США Джо Байден уверен в том, что Кремль уже принял решение о вторжении, в том числе намерен захватить Киев. По данным западных спецслужб, в регионах вдоль украинской границы размещены около 150 тысяч российских военнослужащих. Москва утверждает, что не планирует нападение.

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