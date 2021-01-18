На сайте IIHF опубликован пресс-релиз, в котором объясняется данное решение:

«Совет IIHF сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска неизбежно из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля организации. Решение было принято Советом после внимательного и тщательного рассмотрения ситуации.

IIHF несет ответственность за всех участников чемпионата. И у Совета IIHF есть возможность отозвать чемпионат мира по хоккею с шайбой из принимающей страны, если есть основания для беспокойства по поводу безопасности игроков, официальных лиц, зрителей и СМИ.

аким образом, Совет IIHF провел комплексную проверку, в ходе которой независимые эксперты и все заинтересованные стороны были проконсультированы по поводу целесообразности проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года в Беларуси на фоне растущих проблем безопасности, связанных с политическими волнениями и COVID-19. Заключительным этапом процесса стала встреча IIHF с правительством Беларуси на прошлой неделе и последующее независимое экспертное заключение.

Принимая во внимание все, что Совет IIHF узнал в процессе проверки, было решено, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Беларуси.

«Очень прискорбно, что пришлось отменить заявку на совместное проведение чемпионата в Минске и Риге, — заявил президент ИИХФ Рене Фазель. — В ходе этого процесса мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира стал инструментом для примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы в Беларуси».

И хотя Совет считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, Фазель признал, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным, когда в стране есть более серьезные проблемы, которые нужно решать.

В пресс-релизе также говорится о том, что в ближайшее время будет решено, кто будет проводить чемпионат вместо Беларуси.

турнир должен был пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году. При этом Латвия еще в сентябре отказалась принимать чемпионат вместе с Беларусью. Против этого также выступал вице-президент IIHF Калерво Куммола.