Под стражей находятся 33 сотрудника масс-медиа (за вычетом административных работников — 22), в том числе портала TUT.by, сайтов nn.by, by.tribuna.com, белорусской службы «Радио Свобода», польского телеканала «Белсат».

Последние на данный момент задержания журналистов произошли в минувшую пятницу, 16 июля — Олег Груздилович и Алесь Дащинский из белорусской службы «Радио Свобода», бывшая сотрудница этого СМИ Инесса Студинская, Игорь Ильяш и Анна Голёта с телеканала «Белсат».

За последние дни как минимум две региональные редакции переехали за рубеж.

15 июля об отъезде сообщила редакция борисовского негосударственного информационного портала ex-press.by (Минская область) — «ради безопасности и сохранения проекта». Это один из старейших негосударственных информационных интернет-проектов в Борисове. Был создан коллективом закрытой властями в 2005 году газеты «Курьер из Борисова». Значительная часть материалов, размещаемых на сайте, посвящены событиям в Борисове и Жодино.

18 июля стало известно о выезде за рубеж части редакции сайта 6tv.by, специализирующегося на новостях Могилевской области. По информации местных правозащитников, редактор сайта Дмитрий Соловьев покинул страну из-за угрозы уголовного преследования.

Активные мероприятия в отношении НГО и негосударственных СМИ силовые структуры проводят с 8 июля. В тот день, в частности, были задержаны и сейчас находятся под стражей главный редактор сайта nn.by («Наша Ніва») Егор Мартинович, руководитель отдела маркетинга и рекламы «НН» Андрей Скурко, главред журнала «Наша гісторыя» и двух детских журналов, издаваемых «НН», Андрей Дынько.

Им выдвинули подозрение в совершении преступления по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Обыски у них прошли на основании этой и 293-й (массовые беспорядки) статей. Всех троих правозащитники признали политзаключенными.

Кроме того, задерживали бухгалтера «НН» Ольгу Ракович, но 16 июля стало известно, что ее отпустили. Правозащитники также признавали ее политзаключенной.

18 июля редакция сообщила, что Мартиновичу и Скурко не предъявили обвинение по 342-й статье, однако по истечении 10 дней не освободили, а задержали на 72 часа по новой статье (какой именно, неизвестно). Информации о Дынько пока нет.