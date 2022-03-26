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Сформированный в марте батальон Кастуся Калиновского, в который вошли белорусские добровольцы, воюющие в Украине против России, 25 марта, в День Воли, объявил о вхождении в состав Вооруженных сил Украины, сообщает Zerkalo.io.
Батальон белорусских добровольцев имени Калиновского вошел в состав Вооруженных сил Украины
© t.me/belwarriors

"В этот важный для белорусской истории день присягу приняли добровольцы батальона Кастуся Калиновского. Наш батальон входит в состав Вооруженных Сил Украины", — сообщили в телеграм-канале формирования.

Там также опубликовали видео с принятия присяги, на котором можно увидеть около сотни бойцов разного возраста. Текст самой присяги был на белорусском языке, с многочисленными отсылками к истории страны, и заканчивался словами «Жыве Беларусь».

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Белорусские добровольцы воевали на стороне Украины с 2014 года в разных подразделениях. После нынешнего вторжения России они объединились в одно формирование, о чем было объявлено 9 марта. Таких добровольцев на тот момент, по имевшейся информации, насчитывалось около двухсот, но ожидалось, что ряды батальона будут пополняться.

До сих пор батальон Калиновского действовал в основном в обороне Киева. Двое его бойцов уже погибли — Илья Литвин и Алексей Скобля (позывной «Тур»).

Напомним, по белорусскому законодательству не санкционированное властями Беларуси участие в боевых действиях на территории другого государства (правда, требуется фактор получения материальной выгоды) считается наемничеством, статья 133 УК «Наемничество» предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Кроме того, ст. 361−3 «Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте, военных действиях, вербовка либо подготовка лиц к такому участию» карается до 5 лет лишения свободы — при условии, что не было факта получения материальной выгоды.

Кроме того, учитывая содействие белорусских властей вторжению России в Украину, не исключено, что участие белорусов в войне на украинской стороне может трактоваться и как «переход на сторону врага во время войны или вооруженного конфликта, либо иное оказание помощи иностранному государству… в проведении деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», то есть как измена родине. Часть 1 одноименной статьи 356 Уголовного кодекса предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.
Читать полностью: https://news.zerkalo.io/world/11762.html?c

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