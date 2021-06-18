Бабарико допустил румынский сценарий смены власти в Беларуси

По его словам, если конфликт в Беларуси своевременно не урегулировать, "есть вероятность проспать ситуацию". "События с мая по август 2020-го развивались так стремительно, что никто не успел среагировать. И не дай бог, если реализуется сценарий Румынии, от этого никто не выиграет. Хоть сейчас кажется, что в Беларуси этого не может быть, но вероятность на самом деле существует", - подчеркнул Бабарико.

Бабарико призвал Москву отказаться от поддержки Лукашенко

Переговоры с белорусским руководством возможны только при давлении извне, поскольку оно "категорически не видит возможности" вести диалог со своими оппонентами, отметил находящийся под арестом политик. Одновременно он обвинил Россию в поддержке властей в Минске, назвав ее "внешним спонсором режима", сдерживающим за счет финансовой помощи экономический кризис в Беларуси. Бабарико призвал Москву оказать давление на белорусские власти с целью начала переговорного процесса.

"Россия иногда исходит из философии, что если уже навыдавали денег, то отказываться от поддержки - это потерять. Но это принцип сумасшедшего дома, чем дольше ты выдаешь, тем еще более жалко потерять, от этого нужно отходить", - указал он далее. "После всех событий, в том числе с посадкой самолета, сказать уверенно, что ситуация управляется достаточно, тоже сложно", - уверен оппозиционер.

Один из главных соперников Лукашенко

Виктор Бабарико в мае 2020 года был выдвинут кандидатом в президенты Беларуси и считался на тот момент главным соперником Лукашенко. Бывший банкир был задержан 18 июня 2020 года по делу об организации на базе Белгазпромбанка преступной группы, занимавшейся выводом денег за рубеж. В случае признания виновным Бабарико грозит 15 лет тюрьмы.

В 1989 году в Румынии начались акции протеста, переросшие в революцию и свержение коммунистической власти во главе с генеральным секретарем ЦК РКП Николае Чаушеску. Он попытался бежать с женой Еленой за границу, но был задержан. Специальный военный трибунал признал чету Чаушеску виновными по нескольким статьям и приговорил к расстрелу. Они были казнены в тот же день.