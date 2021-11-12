Авиакомпания "Белавиа" перестанет пускать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена

“Вниманию граждан Ирака, Сирии и Йемена, вылетающих из Турции. В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12 ноября 2021 года граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь”, — говорится в сообщении авиакомпании.
Там уточняется, что пассажиры авиакомпании “Белавиа”, попадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний по месту его приобретения.
Ранее польские власти призвали расширить санкции против Минска из-за миграционного кризиса и пообещали добиваться запрета на полеты над странами ЕС для авиакомпаний, замеченных в доставке мигрантов в Беларусь. Варшаву поддержали власти Германии, пообещав “наказывать всех тех, кто участвует в целенаправленном незаконном ввозе мигрантов”.
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