Американский телеведущий решил помочь правозащитникам в Беларуси: он начал продажу плюшевых медведей

"На медвежонке футболка с любимыми овощами фермера Лукашенко в совершенно случайной конфигурации. Если вам кажется, что они похожи на что-то еще, — что это говорит о вас самих?" — заявил Оливер на видео, опубликованном на канале передачи в YouTube.
Как пишет "Дождь", каждый желающий мог купить себе мишку за 19,99 долларов (16,93 евро): телеканал HBO, на котором выходит передача Оливера, заказал 10 000 плюшевых игрушек. На данный момент все медведи уже распроданы, но по-прежнему есть возможность сделать пожертвование правозащитным организациям через платформу Global giving.
На сайте сообщается, что пожертвования будут направлены на поддержку пострадавшим от политических репрессий, оплату их медицинских расходов, а также на юридическую помощь организациям, которые борются за свободу прессы. На момент написания новости пожертвовано более 194 000 евро.
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