Сообщается, что он заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне.

На опубликованном фото видно, что левая рука Александра Лукашенко перебинтована.

Zerkalo напоминает, что о состоянии Лукашенко или даже о месте, где он находился, до этого дня ничего не было известно. С момента торжественных мероприятий на 9 мая в Москве и Минске он не появлялся в публичном поле, никаких мероприятий с его личным участием не проводилось (что, как мы выяснили, очень странно). При этом пресс-служба Лукашенко и чиновники молчали.

В воскресенье Лукашенко не принимал участия в торжествах по поводу Дня флага, герба и гимна. Вместо него выступил премьер-министр Роман Головченко. Также ничего о состоянии политика не заявили и в итоговых эфирах государственных телеканалов. Депутат российской Госдумы заявил, что Лукашенко болеет, но не сказал чем. Представитель Объединенного переходного кабинета по транзиту власти Павел Латушко сообщил, что, по информации НАУ, у политика инфекционно-аллергический миокардит.