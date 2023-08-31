Александр Лукашенко: мы готовы к восстановлению добрых отношений со своими соседями

"Они достукались до того, что уже требуют немедленного вывода их из Беларуси. При этом сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам крупные воинские формирования. Ответ простой: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это - необоснованные и глупые требования (даже не просьбы и предложения, а требования)", - сказал Лукашенко.