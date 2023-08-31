31 августа 2023 г. 12:48

Александр Лукашенко: мы готовы к восстановлению добрых отношений со своими соседями

 
ru.DELFI.lt
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
ФОТО: AP / Scanpix

"В подтверждение сказанного, чтобы исключить любые инсинуации по этому поводу, мы пригласили представителей Польши в качестве наблюдателей на учения ОДКБ "Боевое братство — 2023", которые начнутся уже завтра в Брестском регионе, - заявил Александр Лукашенко. При этом он отверг требования о выводе ЧВК "Вагнер".

Лукашенко назвал необоснованными и глупыми требования о выводе ЧВК "Вагнер" из Беларуси.

"Президент констатировал, что руководство Польши и стран Балтии нагнетает истерию по поводу присутствия на территории нашей страны сотрудников частной военной компании "Вагнер", - сообщило провластное СМИ БелТА.

"Они достукались до того, что уже требуют немедленного вывода их из Беларуси. При этом сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам крупные воинские формирования. Ответ простой: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это - необоснованные и глупые требования (даже не просьбы и предложения, а требования)", - сказал Лукашенко.

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