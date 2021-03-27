Акции в Беларуси: задержаны активисты и журналисты

В Беларуси, где утром стартовали первые с начала года массовые акции протеста, проводятся повсеместные задержания. Правозащитный центр "Весна" на 17.16 по местному времени (совпадает с мск) в субботу, 27 марта, сообщил на своем сайте о 58 задержанных и об обысках у двух человек, в частности, - у солигорского активиста Павла Батуева.

Позднее тот написал в Facebook, что его "выпустили без протоколов и штрафов".

Автозаки у площади Бангалор

Информация о задержанных начала поступать примерно с полудня. Так, портал Tut.by разместил в своем Telegram-канале кадры возможного задержания на улице Притыцкого во Фрунзенском районе Минска. По словам одного из очевидцев, мужчине средних лет заломили руки, после чего увели "в автозак через дорогу".

О том, что у станции метро "Пушкинская" выборочно останавливают молодых людей и проверяют у них мобильные телефоны, передал канал "Белсат". Скопление автозаков было отмечено у площади Бангалор, которая изначально планировалась как конечная точка сбора участников акции в Минске. По данным правозащитников, там задержания проводились точечно: у самой площади, во дворах и на соседних улицах.

Кроме того, по данным портала Tut.by, у торгового центра "Европа" люди в балаклавах сажали "людей в бусики". По сведениям "Региональной газеты" в городе Молодечно Минской области был также замечен автозак.

Наконец, в Новогрудке, по сведениям "Весны", несколько человек задержали "во время экскурсии в краеведческом музее". По данным телеканала "Белсат", операцией руководили лично начальник местной полиции Рустам Вагабов и его заместитель Евгений Буслович.

Задержания журналистов

Среди задержанных в Минске был и целый ряд журналистов. Это - в частности, редакторы портала Tut.by Анна Калтыгина и Галина Уласик. Последняя находилась в районе площади Бангалор в одном из заведений общепита. Кроме того, машину с главным редактором "Наша Нива" Егором Мартиновичем и фотографом Надеждой Бужан, по данным издания, остановили сотрудники ГАИ МВД Беларуси, после чего репортеров препроводили в автозак. Наконец, в Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) сообщили о задержании репортера Катерины Карпицкой.

Координационный совет (КС) белорусской оппозиции уведомил в Telegram, что задержана член основного состава КС, бывший доцент Минского лингвистического университета Наталия Дулина.

Через некоторое время информация об аресте Дулиной была опровергнута правозащитниками.

В МВД Беларуси не увидели массовой протестной активности

На этом фоне в МВД Беларуси выступили с утверждением, что "во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия". По версии министерства, "малочисленные группы с незарегистрированной символикой замечены в Минске", "некоторые протестующие" доставлены в территориальные органы внутренних дел "для разбирательства".

Так, по словам пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, в Минске задержали 30-летнего жителя Вилейского района. При нем, по версии правоохранителей, находились газовый и сигнальный пистолеты. "В ходе личного досмотра также обнаружены патроны, лазерная указка и складной нож", - заявили далее в ведомстве. По данным МВД, мужчина состоял в протестных Telegram-чатах.

Следственный комитет (СК) Беларуси 27 марта возбудил уголовное дело по факту размещения в Telegram-каналах призывов к несанкционированным властями массовым мероприятиям 27 марта, передал телеканал "Белсат". Уголовное производство открыто по статье об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. При этом СК предупредил, что лица, которые примут участие в акциях, "будут привлекаться к уголовной ответственности".

Спецтехника в Минске

В Беларуси не утихают массовые протесты, начавшиеся после прошедших 9 августа президентских выборов, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко. Выступления граждан, которые убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. Правоохранители при разгоне демонстрантов неоднократно проявляли беспрецедентную жестокость.

Участники протестов требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

В ходе протестов физически пострадали, а также были задержаны и арестованы тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Восемь человек погибли. С начала года и до последнего времени протестные акции носили локальный характер.