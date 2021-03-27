Акции протеста в Беларуси: в Минск стягивается спецтехника

Портал Tut.by разместил в своем Telegram-канале кадры возможного задержания на улице Притыцкого во Фрунзенском районе Минска. По словам одного из очевидцев произошедшего, мужчине заломали руки, после чего увели "в автозак через дорогу". Что именно вменяется ему в вину - пока не уточняется.

В центр Минска в преддверии первой в этом году массовой акции протеста начала стягиваться спецтехника. Об этом сообщило издание Onliner со ссылкой на очевидцев. По некоторым данным, в сторону центра по Партизанскому проспекту проследовала колонна из примерно 20 машин. Как сообщил портал Tut.by, колонну спецтехники сняли на видео и в Уручье, на кадрах можно заметить водометы и заградительные машины.

Первый массовый выход в Беларуси с начала года

Белорусские Telegram-каналы анонсировали новую массовую акцию протеста в Минске, начало которой запланировано на 14.00 мск. "Эта акция должна стать первым массовым выходом белорусов в этом году", - пишет, в частности канал Nexta.

Управление ГАИ Минска завело административные дела на водителей, сигналивших в клаксоны во время Дня Воли. Водители "необоснованно подавали звуковые сигналы", поэтому их лишили прав, объяснили в автоинспекции, сославшись на обновленный Кодекс об административных правонарушениях.