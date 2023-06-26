26 июня 2023 г. 14:54

Африканец с чужим немецким паспортом задержан на границе с Литвой

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius
Иностранец 22 июня попытался незаконно пересечь границу из Беларуси в Литву через пункт пропуска Каменный Лог. С этой целью он предъявил белорусским пограничникам чужой паспорт, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Со слов задержанного, он является гражданином Конго и обучается в белорусском вузе. Иностранец пояснил, что намеревался отправиться в Германию для получения статуса беженца, однако срок действия его паспорта истек. Именно поэтому африканец обратился к своему родственнику – гражданину Германии – с просьбой выслать немецкий паспорт для пересечения границы.

В отношении нарушителя в Беларуси начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы (штраф до 100 базовых величин) и отсутствие действительного документа для пребывания в стране (штраф до 50 б.в.). Проводится дальнейшее разбирательство.

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