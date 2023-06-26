Африканец с чужим немецким паспортом задержан на границе с Литвой

Со слов задержанного, он является гражданином Конго и обучается в белорусском вузе. Иностранец пояснил, что намеревался отправиться в Германию для получения статуса беженца, однако срок действия его паспорта истек. Именно поэтому африканец обратился к своему родственнику – гражданину Германии – с просьбой выслать немецкий паспорт для пересечения границы.