aA
МИД Беларуси потребовал от французского посла покинуть страну до 18 октября, передает агентство AFP. Перед отъездом глава диппредставительства Николя де Лакост записал видеообращение к белорусскому народу.
AFP: Власти Беларуси выдворили из страны посла Франции
© A.Didžgalvio nuotr.

Посол Франции в Минске покинул Беларусь в воскресенье, 17 октября, по требованию белорусского МИД уехать до 18 октября. Об этом сообщает агентство AFP, цитируя представителя французского посольства, не уточнившего причину такого требования.

В дипломатическом представительстве рассказали агентству, что посол Николя де Лакост попрощался с сотрудниками посольства и записал видеообращение к народу Беларуси, которое будет опубликовано на сайте посольства в понедельник, 18 октября.

Статьи по теме:
МИД Эстонии объяснил отказ отправлять нового посла в Беларусь  (13)
Парламент Беларуси приостановил действие соглашения с ЕС о реадмиссии  (14)

По данным белорусских СМИ, де Лакост, ставший послом в 2020 году, так и не встретился с правителем Беларуси Александром Лукашенко, чтобы передать ему копии своих верительных грамот.

Как и другие страны ЕС, Франция не признала победу Лукашенко на президентских выборах 2020 года.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Вице-министр: посол США в Беларуси будет временно аккредитована в Вильнюсе (47)

Вице-министр иностранных дел Литвы Мантас Адоменас...

TOP новостей

Эпидемиологическая карта Литвы по-прежнему чернеет: осталось два "красных" муниципалитета (10)

Эпидемиологическая карта Литвы по-прежнему чернеет. По...

Глава Минздрава Литвы: не трогайте мою семью (34)

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис все еще...

Коронавирус в Литве: 1468 новых случаев и 14 смертей (14)

За минувшие сутки в Литве были выявлены 1468 новых...

Ожелите поздравила Ландсбергиса: без него литовцы бродили бы по улицам со стремлением к свободе в сердцах (95)

Подписант Акта о независимости Литвы, актриса Нийоле...

Врачам тех муниципалитетов, где быстрее всего прививают пожилых людей, выплатят надбавки (6)

Врачам трех муниципалитетов, в которых будет достигнут...