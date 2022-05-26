aA
Приговор россиянке Софье Сапеге, задержанной в Беларуси после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске в 2021 году, вступил в силу. Сапегу приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима. Как заявили в Верховном суде Беларуси в среду, 25 мая, защита россиянки не обжаловала эту меру.
Sofija Sapega
Sofija Sapega
© AFP / Scanpix

Ранее Сапега написала белорусскому правителю Александру Лукашенко прошение о помиловании. Об этом рассказал ее отчим Сергей Дудич в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Он также напомнил, что родственники обращались с просьбой о помощи в администрацию президента РФ после задержания Сапеги.

Задержание Софьи Сапеги


Софья Сапега была задержана в мае 2021 года вместе с бывшим редактором оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем после принудительной посадки белорусской стороной рейса Ryanair в Минске. В декабре Следственный комитет Беларуси предъявил Сапеге окончательное обвинение по статье о разжигании вражды. Шесть лет лишения свободы - минимальное наказание по этой статье.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Год вынужденной посадке самолета Ryanair в Минске: что потерял Лукашенко

Принудительная посадка в Минске в мае 2021 года самолета...

"Приняли решение, что по возвращению в Вильнюс расстаемся". Протасевич разошелся с Сапегой и женился

Журналист Роман Протасевич женился и заявил, что в...

Суд огласил приговор россиянке Софье Сапеге - 6 лет лишения свободы

В Гродненском областном суде 6 мая огласили приговор...

TOP новостей

Arvydas Anušauskas Vladimiras Putinas, Emmanuelis Macronas

Министр обороны Литвы: у некоторых политиков надо забрать телефоны, чтобы они не звонили Путину

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас критически...

Литва: украинцам раздали больше 10 000 карт торговых центров

Украинцам в Литве раздали больше 10 000 карт торговых...

Министр юстиции Литвы изменила написание своей фамилии с литовского на польский вариант

Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольская...

По мере приближения выходных – невеселые прогнозы

В ночь на четверг над Литвой прошел атмосферный фронт....

Коронавирус в Литве: 158 новых случаев и одна смерть

За минувшие сутки в Литве были выявлены 158 новых случаев...