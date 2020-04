„Švęsime šiais metais, kaip ir gyvename šiuo metu, labai neįprastai. Bažnyčiose vyks pamaldos, tik be procesijų, be tiesioginio tikinčiųjų dalyvavimo, bet yra galimybių dalyvauti nuotoliniu būdu – tiek per LRT , tiek internetines, „Marijos radijo“ transliacijas“, - per spaudos konferenciją sakė G. Grušas, kviesdamas naudotis tomis galimybėmis.

Pasak arkivyskupo, šių Velykų neįprastumas irgi mums duoda didelę galimybę.

„Mes labai dažnai per Velykas (ir per visas mūsų šventes) išgyvename didelį šurmulį. Kai to šurmulio šiais metais yra mažiau, mes gauname didelę progą namuose beliekant apmąstyti gilią prasmę – skirti laiko sau, savo namiškiams, artmiesiems, ir skirti laiko Dievui“, - kalbėjo G. Grušas.

Pasak dvasininko, jei skiriame laiko sau, ir skiriame tą laiką apmąstyti ne tik Velykų prasmę, bet ir visas malones ir dovanas, kurias esame gavę, „daug giliau patirsime velykinį džiaugsmą“.

Ragino paskambinti seneliams

„Skirti laiko savo artimiesiems yra taip pat svarbu. Karantino metu gyvename uždaroje erdvėje, bet tai labai padeda atnaujinti santykį vieni su kitais. Skirkime tą laiką savo artimiesiems, šeimos nariams. Nereikia šiais metais važiuoti, kaip tik apsiribojimas yra saugojimas savęs ir kitų.

Skirkite laiką paskambinti savo giminėms „Skype“ arba telefonu. Skirkite laiką paskambinti tiems, kurie yra vieniši. Tai yra labai svarbu – mūsų seneliams, kurie vieni namuose sėdi, pradžiuginkime juos telefono skambučiu“, - ragino G. Grušas.

Kalbėjo apie būtinumą dėkoti Dievui

„Skirkime laiko ir Dievui”, - ragino G. Grušas. - Velykos yra Kristaus prisikėlimo šventė. Dalyvaujant nuotoliniu būdu šv. Mišiose, liturgijose, bet tuo pačiu dėkojant jam už visa, ką mes turime“.

Pasak arkivyskupo, tos netektys, kurias matome aplink save, primena mums būtinumą dėkoti Dievui, kad jis yra šalia, kad mums padeda, ir už tai, kiek mes turime.

„Dėkojimas padės mums įveikti kai kuriuos išorinius dalykus, kurie kartais gali mus prislėgti. Kai mes matome, kad Jis yra šalia, tai tas dėkojimas irgi yra svarbu“, - kalbėjo G. Grušas.

Pasak arkivyskupo, Bažnyčia šiuo metu tęsia tuos dalykus, kuriuos iki šiol darė – kunigai meldžiasi, aukoja mišias, priima asmenis pokalbiams, asmeninei išpažinčiai, lanko ligonius, taip pat tęsia karitatyvinę veiklą.

Dvasininkas dėkojo savanoriams, ir ragino jaunimą imtis žingsnių, dalintis tuo, ką turi – savo talentais, laiku įvairiose organizacijose.

Kalbėjo apie atsakomybę prieš kitus

Evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis sveikino žmones, prisiartinus prie šv. Velykų.

„Neįprasta šventė mums ir laikas. Turbūt tai yra laikas sustoti. Kasdieniame gyvenime esame pripratę stumtis į priekį galvodami apie save - „aš noriu“, „man reikia“. Dabar yra laikas pagalvoti ir apie kitus.

Pirmiausia, padėkoti Dievui ir pamatyti, kad turiu artimus žmones – turiu kaimynus, šeimos narius, kurių kas dieną ir nepamatydavau. Tai taip pat yra laikas pagalvoti ir apie jų sveikatą, prisiimti atsakomybę“, - kalbėjo M. Sabutis.

Dvasininkas pasakojo, kad daugeliui parapijiečių kyla klausimas, ką daryti dėl kelionių į namus – ypač iš didžiųjų miestų į tėviškes.

„Mūsų pačių, mano ir žmonos, tėveliai gyvena toli nuo Vilniaus, taigi ir vaikams seneliai yra toli, bet šiais metais mes vis dėlto bendrausime nuotoliniais įmanomais būdais.

Geresnį dalyką padarysime, jei vieni už kitus melsimės ir sveikinsime iš toli, nei rizikuosime vieni kitų sveikata“, - sakė M. Sabutis.

Linkėjo saugoti vieni kitus ir rasti ramybę

Kartu dvasininkas pažymėjo, kad tai nėra prarastas laikas, kai mes nejudėsime, tai kaip tik yra tas laikas, kai galime daug atrasti.

„Svarbiausia atrasti ramybę. Atradę, galime ja dalintis ir su kitais. Noriu palinkėti, nepaisant įtempto laiko (…) surasti kelią kaip susitaikyti su artimaisiais, su Dievu, su savimi, ir pamatyti, kiek mums yra duota šviesų gerų dalykų, kuriais įprastame ritme nepasidžiaugiame“, - sakė M. Sabutis.