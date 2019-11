„Rusijos vyriausybė pasirašė įstatymą dėl vienkartinės išmokos: nuo 2019 m. lapkričio 1 dienos kiekvienas pilietis, gimęs Sovietų sąjungoje nuo 1950 iki 1994 m. gaus 172 tūkst. rublių“, – tokia žinutė rusų kalba pastarosiomis dienomis vėl plinta internete, paspaudus nuorodą, kuri prasideda pp.userapi.com.

Atsidarę apsaugotą nuorodą jokios informacijos apie išmoką, žinoma, neišvysite. Vietoje jos – špygą rodančio Rusijos prezidento Vladimiro Putino nuotrauka iš socialinio tinklo „Vkontakte“. Veidas – V. Putino, o špyga – grubus montažas. Originali nuotrauka priklauso garsiam tinklaraštininkui Iljai Varlamovui, kuris V. Putiną nufotografavo 2011-ųjų rugpjūtį, jaunimo renginyje.

Atrodytų, juokingas, galbūt kam nors piktas, bet iš esmės – nekenksmingas pokštas. Galima pasijuokti ir iš Rusijos prezidento, kuris žada didesnį darbo užmokesti, pensijas, išmokas, bet dalis šalies gyventojų taip pakėlimo ir nesulaukia. Tokiu fotomontažu, kuriame V. Putinas rodo špygą, rusai socialiniuose tinkluose neretai išlieja nuoskaudą, kad Kremlius nesilaiko pažadų. O dar galima pasijuokti ir iš savęs – užkibai ant kabliuko, paspaudei nuorodą, tave išdūrė. Ir ne tik todėl, kad Sovietų sąjunga 1994 m. jau neegzistavo, niekas tokių išmokų nežadėjo.

Tokiu juokeliu pastaruoju metu dalijasi tūkstančiai žmonių – be konteksto, be įspėjimo ir ne tik Rusijoje. Žinutė per socialinius tinklus ar tokias programėles, kaip WhatsApp, Telegram platinta ir Moldovoje, buvusiose SSRS okupuotose teritorijose gimusių feisbuko vartotojų paskyrose.

Dar daugiau, pati žinutė – mažiausiai kelių metų senumo ir jos turinys, žinoma, kito. Dar 2017 metais buvo žadama, kad „kiekvienas pilietis, gimęs Sovietų sąjungoje nuo 1950 iki 1994 m. gaus 30 tūkst. rublių“. Kitas tokios melagingos žinios variantas – kiekvienas gimęs nuo 1950 m. iki 1991-ųjų arba nuo 1950 iki 1994 metų.

Visais atvejais buvo žadamos išmokos, kurias esą patvirtino Rusijos vyriausybė ar pats V. Putinas. Tačiau paspaudę nuorodą vartotojai išvysdavo špygą, tiesą – tik ją pačią, be V. Putino veido.

Vis dėlto šį kartą įtariama, kad braižas yra kiek kitoks. Ir ne tik dėl V. Putino špygos. Apsaugotoje nuorodoje gali būti ne tik Rusijos prezidento nuotrauka, bet ir kenkėjiškas kodas.

Tokių atvejų, kai į nuotraukas įterpiamas vieno pikselio paveiksliukas, kreipiniai į kurį gali būti stebimi siuntėjų (siekiant sužinoti, kas atsidaro atsiųstus laiškus).

Tokiu atveju identifikuojamas pažeidžiamas asmuo – tikėtina, kad jis ar ji ateityje gali atidayti panašaus pobūdžio nuorodas, kurios gali būti užkrėstos rimtesniais virusais, skirtais šnipinėjimui, sistemos užvaldymui arba kitokio pobūdžio įsilaužimui, skirtam sukurti „galines duris“ – nepastebimą prieigą prie sistemos.

Kritiniais atvejais tokia „galinių durų“ spraga gali pakenkti ne tik vieno žmogaus asmeniniam kompiuteriui, bet ir visam tinklui, prie kurio jis prijungtas. Paskutinį sykį tokį kenkėjišką kodą mėginta paskleisti kartu su melaginga naujiena apie Lietuvos krašto apsaugos ministrą Raimundą Karoblį.

DELFI žiniomis, informacija apie sklindantį pokštą ir galimai nuotraukoje paslėptą kenkėjišką kodą perduota Nacionaliniam kibernetiniam saugumo centrui, kuris jau yra įspėjęs, neatidarinėti neaiškaus turinio žinučių, net jei tai atrodo nekaltas juokelis.