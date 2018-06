Dviejų vaikų mama: kur dėti savo dešimtmetį berniuką, kol dirbu?

Du sūnus, penktoką ir darželinuką, auginanti mama į DELFI kreipėsi su klausimu: „Kodėl užsiėmimai mokyklose negalėtų vykti visą vasarą?“ Anot jos, dar labiau prailginti mokslo metai nuo jos pečių nuridentų didžiulę naštą.

„Esu ta bjauri mama, kuri už tai, kad vaikai mokytųsi ilgiau. Kodėl? Nes esu eilinė vieniša dviejų vaikų mama. Vienas darželinukas, kitas perėjo į penktą klasę, – DELFI laiške rašė dviejų vaikų mama. – Aš – dirbanti mama, kabinuosi į gyvenimą kaip moku. Bet vasaros visai nelaukiu. Ne todėl, kad negaliu sau leisti kažkur išvažiuoti su vaikais, čia menkiausia bėda. Didžiausia problema prasideda tada, kai baigiasi pamokos. Tada iškyla dilema, kur dėti savo dešimtmetį berniuką, kol dirbu?“

Moteris vardijo, kad neturi, kur palikti vaiko. „Giminių neturiu, berniuko tėvas miręs. Draugai? Kartais jie gelbėja, bet negaliu užkrauti žmonėms savo vaiko kasdien, – tikino mama. – Tada kyla klausimas: ar išeiti iš darbo ir tapti „pašalpine“, nors tai labai prieštarauja mano principams, arba palikti vaiką vieną namuose, tačiau po to grėstų nekokios pasekmės jo paties saugumui.“

Moteris teigė, kad turi visiškai kitokią nuomonę nei tos mamos, kurios skundėsi, kad vaikams mokytis per karšta. „Skaičiau mamyčių skundus, kaip vaikams sunku išsėdėti karštą dieną klasėje ir mąstau, kad mieliau paaukočiau pinigų ventiliatoriui, nei dieną naktį vaikščiočiau su mintimi, kur palikti vaiką kelioms valandoms, kad vaikas būtų saugus“, – neviltį liejo moteris.

Mama svarstė ir galimybę samdyti auklę, tačiau jos pajamos per mažos. „Auklei už valandą mažiausiai reikia mokėti 3 eurus, o aš uždirbu 2,44 Eur ir dar mokesčius sumoku“, – skaičiavo moteris.

Anot jos, nemokamos vasaros stovyklos arba užsiėmimai mokyklose būtų puiki išeitis tokioms mamoms kaip ji. „Nedejuoju ir nieko nekaltinu. Tik nesuprantu, kodėl negalima per visą vasarą padaryti dienos stovyklos mokyklose, kur galėtų lankytis vaikai iš tokių šeimų kaip mano. Kas dirbtų? Manau, būtų puiki praktikos vieta būsimiems pedagogams ir psichologams“, – svarstė moteris.

Viena du vaikus auginanti moteris teigė neprašanti paramos: „Tiesiog myliu savo vaikus ir noriu, kad nereiktų rinktis tarp vaiko saugumo ir galimybės oriai gyventi, ramiai dirbti ir uždirbti bent tam minimaliam pragyvenimui.“

Švietimo ministerija teigia, kad kiekvienoje savivaldybėje yra nemokamų stovyklų

Švietimo ir mokslo viceministras Gražvydas Kazakevičius DELFI teigė, kad visose savivaldybėse yra nemokamų dienos stovyklų, kuriose kai kuriais atvejais gali tekti mokėti tik už maitinimą. Be to, jo teigimu, paieškojus galima rasti ir kitokių edukacinių programų.

„Yra rengiamos nemokamos dienos stovyklos. Kai kuriais atvejais gali kainuoti tik maitinimas ar kitos ne ugdymo paslaugos. Apie nemokamas stovyklas mokyklose reikia teirautis konkrečioje savivaldybėje, praktiškai visos savivaldybės tam skiria nemažai lėšų, šiemet nusimačiusios apie 900 tūkst. eurų, – teigė G. Kazakevičius. – Ir mokyklose vyksta daug dienos stovyklų.“

Jo teigimu, vaikams iš socialiai remtinų šeimų, norintiems atostogauti ne dienos, o ilgesnėje stacionarioje stovykloje, apmokama 95 proc. stovyklos kainos. Stacionarioms stovykloms lėšų iš valstybės biudžeto ir ES paramos skiria Švietimo ir mokslo ministerija.

Viceministras pabrėžė, kad daug veiklos siūlo ir kitos organizacijos, pavyzdžiui, akcija „Atverk duris“, vienijanti apie 250 įvairių organizacijų beveik visose savivaldybėse.

Vilniaus ir Kauno vaikams parengta šimtai užsiėmimų

DELFI susisiekus su Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybėmis, jų atstovai kone sutartinai tikino, kad šią vasarą užimtumo mokiniams apstu – įvairių stovyklų tiek viename mieste, tiek kitame, skaičiuojama po kelis šimtus.

Kauno miesto savivaldybės internetiniame tinklapyje nemokami užsiėmimai vaikams suskirstyti net į kelias kategorijas: kultūros ir švietimo įstaigų, muzikos ir sporto mokyklų nemokami užsiėmimai vaikams bei užsiėmimai neįgaliesiems.

Užsiėmimai skirtingi ne tik savo pobūdžiu, bet ir trukme - nuo dienos iki dešimties dienų.

Tokia pačia gausa gali pasigirti ir Vilnius.

Kauniečiai per vasarą savivaldybės kišenę patuštins beveik 40 tūkst. eurų

„Kauno mieste mokiniams skirtą vasaros užimtumą reikėtų skirstyti į tris atskiras grupes, – DELFI teigė Kauno miesto mero patarėja švietimo klausimais Orinta Leiputė. Visų pirma, tai dienos užsiėmimai, skirti visiems vaikams. Apie pustrečio šimto nemokamų veiklų kultūros ir švietimo įstaigose, muzikos bei sporto mokyklose.“

Antroji galimybė, anot jos, vasaros stovyklos, kurių trukmė nuo 5 iki 18 dienų. „Jos gali vykti ne tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje. Kaunas kvietė nevyriausybines organizacijas imtis organizuoti vasaros stovyklas vaikams prieš tai sudarant partnerystės sutartis su miesto mokyklomis. Iš viso buvo gauta 54 paraiškos, tačiau po kruopščios atrankos pasirašytos 26 sutartys dėl dalinio finansavimo. Prie šių stovyklų organizavimo Kauno miesto savivaldybė prisideda skirdama daugiau kaip 150 tūkst. eurų. Tai turėtų užtikrinti įdomias bei veiklias vasaros atostogas beveik 2000 mažųjų kauniečių, iš kurių trečdalis yra jautresnėje socialinėje aplinkoje augantys ir specialių ugdymosi poreikių turintys vaikai“, – vardijo O. Leiputė.

Kaune taip pat organizuojamos socialiai remtinų šeimų atžaloms skirtos vasaros stovyklos. „Tokį vaikų užimtumą vasaros atostogų metu numato teisės aktai, tačiau svarbu pabrėžti, jog tai toli gražu nėra vien tik nemokamas maitinimas. Stovyklos vyksta keliose skirtinguose mikrorajonuose išsidėsčiusiose mokyklose, kurios yra paskirtos vasaros stovyklų centrais. Čia vaikams greta maitinimo siekiama užtikrinti ir turiningą, įdomų laisvalaikį, edukacines veiklas, išvykas ir panašiai. Lėšas tokiam vaikų užimtumui ir maitinimui skiria savivaldybė“, – teigė O. Leiputė.

Kauno miesto mero patarėja teigė, kad socialiai remtiniems vaikams numatytas ne tik nemokamas maitinimas, bet ir turiningas laisvalaikis bei edukacija. „Mokslo metų pabaigoje buvo atlikta vaikų ir tėvų apklausa, kas norės per atostogas lankyti tokius vasaros stovyklų užsiėmimus. Birželį tokių vaikų yra net 480, liepą – 179, o rugpjūtį – 22. Beje, šiemet yra pirma vasara, kada vasaros stovyklos vyks ir rugpjūtį, – įvardijo O. Leiputė. – Be to, daugybę metų vyravo gana ydinga tvarka, kai vaikai valgydavo vienoje mokykloje, o jų užimtumas būdavo rengiamas kitur. Šiemet imtasi pokyčių, viskas vyksta tuose pačiuose centruose.“

O. Leiputės teigimu, tiek vaikų užimtumui, tiek ir maitinimui lėšas skiria savivaldybė, vien užimtumo veikloms, neįskaitant maitinimo, per visą vasarą bus skirta per 39 tūkst. eurų.

Vilnius per dvejus metus lėšas vasaros užimtumui padidino septynis kartus

Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento vadovė Alina Kovalevskaja įvardijo, kad vasarą vaikai gali lankyti net 150 savivaldybės remiamų vasaros stovyklų.

„Tam miestas skyrė net 130 tūkst. eurų, tai kone septynis kartus daugiau lėšų vaikų vasaros užimtumui, nei prieš pora metų. Šiemet smagiai stovyklaus per 8 tūkst. įvairaus amžiaus vaikų, iš kurių apie 2,2 tūkst. iš socialiai remtinų šeimų – už specialią kainą. Buvo pateiktos 160 paraiškų. Pilnai ar dalinai finansuotos buvo 146 vasaros poilsio programos“, – teigė A. Kovalevskaja.

Didžioji dalis stovyklų organizuojamos Vilniaus mieste, mokyklose, darželiuose, dienos centruose, tačiau šiemet daugiau nei 30 stovyklų vyks ir už miesto ribų: Švenčionių, Trakų, Ignalinos, Molėtų, Širvintų, Ukmergės, Alytaus bei Vilniaus rajonuose, Šventojoje, Palangoje, Karklėje. A. Kovalevskaja įvardijo, kad viena stovykla vyks net Lenkijoje.

„Stovyklų trukmė įvairi: moksleiviai galės leisti laiką ir dienos stovyklose, trunkančiose kelias valandas per dieną, ir ilgiau – kelias dienas. Taip pat stovyklas galima pasirinkti pagal amžių – sau tinkamiausią ir įdomiausią stovyklą ras visi vaikai nuo 7 iki 18 metų. Kai kurios stovyklos priims ir jaunesnius, 5-6 metų vilniečius, – vardijo A. Kovalevskaja. – Norime pasidžiaugti, kad net 46 stovyklos visiems vaikams bus nemokamos. Dešimties stovyklų pamainos kaina vaikams yra iki 10 eurų. Skaičiuojant bendrai, stovyklų pamainos kainos vidurkis tėra 70 Eur, o brangiausia stovykla sąraše – 200 Eur, tačiau ji trunka net 10 dienų.“

Taip pat organizuojamos 98 stovyklos socialiai remtiniems vaikams, kai kurios iš jų yra nemokamos. „Yra 10 stovyklų socialiai remtiniems vaikams, jų kaina taip pat tik iki 10 Eur. Kitų stovyklų kainos vidurkis socialiai remtiniems vaikams 50 Eur., brangiausia stovykla iki 100 Eur“, – pasakojo A. Kovalevskaja.