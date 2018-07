Jos teigimu, daugiausiai pakankamo prašymų studijuoti nesulaukusių programų yra Klaipėdos universitete, Marijampolės kolegijoje bei Aleksandro Stulginskio universitete. Spaudos konferencijoje ministrė taip pat pabrėžė, kad šiemet nerentabilių studijų programų – mažiau nei pernai. J. Petrauskienė, pristatydama pirmuosius stojimo į aukštąsias mokyklas rezultatus, be kita ko, atkreipė dėmesį, kad bendrai stojančiųjų į aukštąsias lyginant su pernai sumažėjo 2,2 proc., o atsižvelgiant į demografines tendencijas tai rodo, kad aukštasis mokslas šalyje yra populiarus, o išvykstančiųjų studijuoti į užsienį skaičiaus augimo tendencijos nėra.

