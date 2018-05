Numatyta, kad Šiaulių universitetas būtų jungiamas prie Vilniaus universiteto. Abiem universitetams siūloma iki spalio 10 dienos pateikti Seimui universiteto reorganizavimo planą ir sąlygas. Šiaulių universitetas Vilniaus universiteto padaliniu tampa pagal Vyriausybės parengtą universitetų pertvarkos planą. Pagal jį, 14 šalyje veikiančių valstybinių universitetų pertvarkomi į devynis.

