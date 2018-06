Už sprendimą nuo 2019 metų reorganizuoti LEU ir ASU prijungiant juos prie VDU balsavo 60 Seimo narių, prieš buvo trys ir 23 parlamentarai susilaikė. Seimas nutarimu patvirtino universitetų reorganizavimo sąlygas ir planus, nuo 2019 metų sausio įsigaliojantį naują VDU statutą. Po sujungimo šiuo metu sostinėje esantis Lietuvos edukologijos universitetas veiks kaip VDU Švietimo akademija Kaune, o A. Stulginskio universitetas – kaip VDU Žemės ūkio akademija. Prieš tokį universitetų jungimą pasisakęs konservatorius Edmundas Pupinis sakė „baisiausiame sapne nesapnavęs, kad į valdžią atėję „valstiečiai“ pirmąjį panaikins Žemės ūkio universitetą“. Susiję straipsniai: Ministrai Seimui teikia Vyriausybės reformų paketą Abiturientams – naujovės: svajonių studijoms gali tekti tarti „sudie“ „Buvau tas, kuris visada palaikiau idėją, kad technologinio profilio, specializuoti universitetai turi likti savarankiški. Ir baisiausiame sapne nesapnavau, kad atėję „valstiečiai“ pirmą, kurį panaikins, bus žemės ūkio universitetas“, – sakė Švietimo ir mokslo komiteto narys. „Paprastai, kuomet jungiam ežį su gyvate, ne visada gaunasi spygliuota viela. Problemų gali būt ir vieno profilio universitetui, ir kito profilio, ir mes gero norėdami nuskandinsime du universitetus vienu metu“, – kalbėjo E. Pupinis. „Valstietis“ Juozas Varžgalys tvirtino, kad A. Stulginskio universitetas niekur neprapuola, išlaiko savarankiškumą. „Tai vienas iš tų universitetų, kuris turi visišką autonomiją, visą miestelį, niekur nėra išmėtytas“, – sakė J. Varžgalys. „Tvarkietis“ Vytautas Kamblevičius replikavo, kad „jūs naikinat ne tik Žemės ūkio akademiją buvusią, bet laidojat visą žemės ūkį“. Seimo Švietimo ir mokslo komiteto vadovas „valstietis“ Eugenijus Jovaiša į tai atsakė, kad „yra didžiausias nesusipratimas kalbėti apie sunaikinimą, kai per penkerius metus bus įdėtos investicijos, 25,5 mln. eurų“. Taip pat Seimas antradienį pritarė Šiaulių universiteto prijungimui prie Vilniaus universiteto. Už tai balsavo 76 Seimo nariai, du buvo prieš ir susilaikė. Šių universitetų reorganizacija yra ankstesnėje stadijoje – aukštosioms mokyklos pasiūlyta iki spalio 10 dienos pateikti susijungimo sąlygas ir planus, kad tuomet būtų priimtas galutinis sprendimas. Ginčų šiuo klausimu nekilo, vienintelis kalbėjęs V. Kamblevičius ragino kolegas palaikyti reorganizaciją: „Čia iš tikrųjų malonu, kad yra paskaičiuota, pramatyta“. Vyriausybės patvirtintas universitetų pertvarkos planas numato, kad šalyje veikiantys 14 valstybinių universitetų būtų pertvarkomi į devynis.











