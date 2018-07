„Idėja turėti vieną universitetą Kaune – man ji yra artima. Bet artimuoju periodu nematau galimybių tą padaryti“, – antradienį žurnalistams sakė naujasis Kauno technologijos universiteto (KTU) rektorius Eugenijus Valatka. Pasak jo, šį procesą galėtų skatinti demografiniai, socioekonominiai dalykai. „Mano supratimu ir mano atskaitos taškas yra studijų kokybė ir mokslo kokybė. Jeigu jūs norite manęs paklausti, ar dėsiu milžiniškas pastangas per prievartą jungiant universitetus, tai tikrai ne. Bet aš matau daugybę neišnaudotų galimybių, kai universitetai gali kurti bendrus dalykus, kurie stiprintų tiek regioną, tiek valstybę“, – sakė naujasis rektorius. Pasak jo, dirbant bus svarbu jėgas paskirstyti tarp darbo formuojant švietimo politiką Lietuvoje ir telkiant universiteto bendruomenę. „Tarp darbų, kurie yra labai svarbūs – universiteto bendruomenės telkimas. (...) Visuomet sakau, kad vienas rektorius net ir su stipria komanda, jeigu nėra bendruomenės palaikymo, gali pasiekti ganėtinai ribotų rezultatų“, – sakė E. Valatka. Išrinktasis rektorius iki šiol ėjo universiteto Cheminės technologijos fakulteto dekano pareigas. E. Valatka yra chemijos inžinerijos mokslų daktaras. Jis pareigas pradės eiti rugpjūčio 10 dieną. E. Valatka rektoriumi išrinktas penktadienio vakarą. Dėl šio posto varžėsi 11 kandidatų iš Lietuvos ir užsienio. KTU rektoriaus rinkimai paskelbti pernai gruodį, kai iš šių pareigų atsistatydino Petras Baršauskas. Jis iš pareigų pasitraukė tuometiniam akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui Vigilijui Sadauskui tiriant jo monografiją. Kontrolierius spalį konstatavo, kad rengdamas habilitacinį darbą P. Baršauskas nesilaikė citavimo taisyklių ir pažeidė akademinės etikos reikalavimus. Buvęs rektorius pripažino, kad jo darbe yra techninių klaidų, tačiau neigė plagijavimą.

