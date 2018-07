Universiteto taryba paskelbė konkursą rektoriaus pareigoms eiti. Naujasis universiteto vadovas būtų skiriamas penkerių metų kadencijai. Į šias pareigas pretenduojantis asmuo turėtų būti nepriekaištingos reputacijos, turėti mokslo laipsnį arba būti pripažintas menininkas, pretendentas turi turėti pedagoginės ir vadybinės patirties. Paraiškų konkursui universiteto taryba laukia iki rugsėjo 17 dienos. Įvertinus dokumentus, bus skelbiamas kandidatų sąrašas. Nuolatinio rektoriaus Klaipėdos universitetas neturi nuo pavasario, kai iš pareigų pasitraukė Eimutis Juzeliūnas. Rektorius teigė atsistatydinantis, kad suteiktų galimybę naujai universiteto tarybai atnaujinti KU vadovybę, nes jai teks misija įgyvendinti šios aukštosios mokyklos veiklos reformą. Nauja Klaipėdos universiteto taryba sudaryta gegužės mėnesį. Vykstant aukštųjų mokyklų tinklo pertvarkai, Klaipėdos universitetas siekia išlaikyti savarankiškos aukštosios mokyklos statusą. Uostamiesčio savivaldybė yra pritarusi Klaipėdos universiteto veiklos optimizavimo priemonių planui ir planuoja prisidėti finansiškai.

