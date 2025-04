Per naktį pasieniečiai perėmė 2 dronus bei 11 oro balionų su rūkalų kroviniais, sulaikyti 4 asmenys

Iš viso šiemet jau perimti 199 oro balionai bei 20 dronų, kuriais iš Baltarusijos skraidinti baltarusiškų rūkalų kroviniai. Be to, pasieniečiai šiemet sulaikė 54, įtariama, su tokiu oro keliu gabenta kontrabanda susijusius asmenis (per visus 2024 m. jų buvo 46).