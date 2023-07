Po NATO viršūnių susitikimo Zelenskis pasidalijo pirma žinute

Labai svarbu, kad per šias dvi viršūnių susitikimo dienas išsklaidėme bet kokias abejones ir dviprasmybes dėl to, ar Ukraina bus NATO narė. Ji bus! Pirmą kartą ne tik visos sąjungininkės dėl to sutaria, bet ir didelė dauguma Aljanso narių energingai to siekia. Dar niekada anksčiau kitų NATO narių žodžiai „jūs esate lygūs tarp lygių“ Ukrainai neskambėjo tikrai prasmingai. Dabar visi supranta, kad tai yra faktas. Lygūs tarp lygių. Ir mes neabejotinai dar kartą patvirtinsime šį faktą savo pergale. Ir įstoję į NATO“, – dėstė V. Zelenskis.