Pūga paralyžuoja eismą: įkalinti vairuotojai, užstrigę kiemuose automobiliai, gatvės virtusios čiuožykla

Snigti Vilniuje pradėjo apie vidurdienį, o 16 val. snygis jau įsismarkavo, vakarėjant, apie 19 val. sustiprėjo ir vėjas, sninga jau beveik po 2 cm per valandą. Vilniaus miesto savivaldybė praneša, kad Sekmadienio vakare Vilniaus mieste ir apylinkėse krito apie 2 cm sniego per valandą, per trumpą laiką sniego paklotė paaugo 10 cm.

„Delfi“ skaitytojais dalijasi video, kaip į Narbuto kalną Vilniuje neįkilo automobiliai ir viešasis transportas.



Taip pat „Delfi“ skaitytojai pranešė apie blokuojamą kelią ties Gariūnais ir tai, kad Savanorių žiede, į Liepkalnio pusę, stovi vilkikai.

Dėl prasidėjusios pūgos iškilo pavojus BFA arenos dengtam futbolo maniežui



Sekmadienį vakare Baltijos futbolo akademija (BFA) savo „Facebook“ paskyroje kreipėsi į vilniečius prašydama pagalbos: dėl prasidėjusios pūgos iškilo pavojus BFA arenos dengtam futbolo maniežui.

„Neeilinė situacija – po tokios pūgos ir snygio kilo labai rimtas pavojus mūsų BFA arenai. Jau nuo dabar darbuotojai ir treneriai bando gelbėti situaciją, naktis taip taip laukia ilga, o sniegas nežada trauktis. Prašome visų BFA narių, tėvelių rytoj (nuo 9 ryto iki vakaro) prisidėti prie talkos padėti išgelbėti areną! Jei galite skirti bent pusvalandį sniego kasimui – labai lauktume, nes su treneriais, darbuotojais vieni nesusitvarkysime, o technika neprivažiuos. Tikimės jūsų suprantingumo ir pagalbos!Talkos adresas: D. Gerbutavičiaus 9, Vilnius“, – rašome įraše.

Skaitytojas iš Kauno informuoja: vakare važiavau iš Kauno keliu A5. Padėtis buvo ne itin gera, antra eismo juosta apsnigta. Dabar per Waze ten rodo dvi avarijas ir spūstį (atkarpa nuo Megos iki Garliavos). Sninga, gražiai pusto, ryte bus tikras košmaras keliuose.

Skaitytoja iš Vilniaus Santariškių mikrorajono piktinasi nevalytais šaligatviais, esą jų tiesiog nėra ir dalinasi keliomis nuotraukomis.

„Delfi“ skaitytojai dalinasi sudėtingoms eismo sąlygoms visoje Lietuvoje © Skaitytojų nuotr.

Ta pati skaitytoja pasidalino ir tiesiog jos kieme įklimpusio ir neišvažiuojančio automobilio nuotrauka.

„Delfi“ skaitytojai dalinasi sudėtingoms eismo sąlygoms visoje Lietuvoje © Skaitytojų nuotr.

Sinoptikai įspėjo, kad stiprės šiaurės rytų vėjas, antroje dienos pusėje, ypač vakare, jis taps gūsingas, tad daug kur purų sniegą pustys, vietomis intensyviau sningant kils pūgos. Aukščiausia temperatūra sieks 2–7 laipsnius šalčio, bet dėl gūsingo vėjo bus gana žvarbu.

Vilniaus miesto savivaldybė ragina miestiečius rytoj dirbti nuotoliniu būdu

Sekmadienio vakarą Vilniaus miesto savivaldybė savo „Facebook“ paskyroje paragino vilniečius rytojaus, pirmadienio, vykimui į darbą susiplanuoti daugiau laiko arba, jei tik yra galimybė, likti dirbti namuose.

„Nors miestą prižiūrinčios įmonės dirba neatsikvėpdamos, nuo sekmadienio popietės užėjus snygiui ir jį lydinčiai pūgai eismo sąlygos mieste itin sudėtingos.

Sekmadienio vakare Vilniaus mieste ir apylinkėse krito apie 2 cm sniego per valandą, per trumpą laiką sniego paklotė paaugo 10 cm. Esant tokioms sąlygoms, susidarė sunkiau įveikiamų ruožų. Pirmadienio keliones reikėtų planuoti su didesne laiko atsarga, jei tik galite – venkite nebūtinų kelionių. Tie kas gali, rekomenduojame dirbti nuotoliniu būdu.

Sostinės gatves prižiūrinti „Grinda“ šiuo metu daugiausia dėmesio skiria intensyviausio eismo gatvėse, kad būtų užtikrintas viešojo transporto judėjimas.

Važiuojamoji gatvių dalis bus valoma ir naktį, o pėsčiųjų takų ir laiptų valymas prasidės ryte, snygiui aprimus“, – „Facebook“ paskyroje pranešė savivaldybė.

„Delfi“ primena, kad „Vilniaus viešojo transporto“ (VVT) vadovybei ir profesinei sąjungai toliau nerandant sutarimo, kitą savaitę tęsis VVT vairuotojų paskelbtas neterminuotas streikas.

Dėl besitęsiančio snygio slidu ir Kauno gatvėse, apie tai sekmadienio vakarą įspėja Kauno naujienų portalo „Kas vyksta Kaune“ skaitytojai.

„Parodos kalnas čiuožia“ , – apie 19.30 val. pranešta „Kas vyksta Kaune“ grupėje.

„Prieš 5 min važiavau nuo Parodos kalno, tai tiesiog meldžiausi, kad kuo mažiau mašinų nubraukti, bet viskas laimingai“, – antrino dar vienas vairuotojas.

Kauniečių duomenimis, eismo įvykiai dėl sklidžios kelio dangos jau fiksuoti magistraliniame kelyje Kaunas-Vilnius, netoli Rumšiškių, bei Kaune, Birštono gatvėje.

Anot vairuotojų, prasta situacija ir Vakariniame aplinkkelyje bei ties Romainių kalnu, ten neužkyla vilkikai.

Visgi internautai džiaugiasi, kad mieste jau darbuojasi kelininkai. „Neverkit, valo tuos kelius. Gražaus vakaro ir atsargaus saugaus vairavimo“, – rašoma „Kas vyksta Kaune“ grupėje.

Vairuotojai iš Alytaus pusės rekomenduoja atidėti keliones, jei įmanoma, nes keliai irgi sunkiai matomi, pusto, sninga, slidu.

Kelininkai įspėja: naktį eismo sąlygas sunkins snygis, šoninis vėjas ir pustymas

Naktį eismo sąlygas sunkins snygis, šoninis vėjas ir pustymas, sekmadienį įspėja Automobilių kelių direkcija.

Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, naktį iš sekmadienio į pirmadienį yra numatomas snygis, daug kur – smarkus. Šalyje pustys, vietomis kils pūga.

Sekmadienio pavakarę Lietuvoje dėl buvusio ar besitęsiančio snygio sudėtingiausios eismo sąlygos pietryčių, rytų ir vidurio Lietuvoje, ypač Utenos, Anykščių, Kauno, Trakų rajonuose, kur valstybinės reikšmės kelių dangos padengtos prispausto ar pažliugusio sniego sluoksniu, daug kur provėžotos ir slidžios.

Likusioje šalies dalyje pagrindinių kelių dangos daugiausia šlapios, vietomis su šlapio sniego provėžomis. Mažesnio eismo intensyvumo rajoniniuose keliuose puraus ar prispausto sniego sluoksnis vietomis siekia iki 10 centimetrų.

Oro temperatūra siekia nuo trijų iki aštuonių laipsnių šalčio.

Pasak Hidrometeorologijos tarnybos, naktį vėjas bus šiaurinių krypčių, 8–13 m/s, kai kur – gūsiai sieks 15–18 m/s.

Pirmadienį ciklonas apims visą šalį. Naktį snigs, daugelyje rajonų smarkiai. Toliau išliks gūsingas šiaurinių krypčių vėjas, kurio gūsiai kai kur sieks 15–18 m/s. Daug kur pustys, vietomis kils pūga. Temperatūra pažemės iki 3–8 laipsnių šalčio.

Pirmadienio rytą keliauti į darbus dėl gausiai iškritusio sniego bus sudėtinga. Dienos metu visoje šalyje toliau snigs, vietomis sniegas vėl bus gausus. Slinks centrinė ciklono dalis, tad vėjas keis kryptį, pasisuks iš vakarų, pietvakarių, tačiau vietomis išliks gūsingas, daug kur pustys, vėl kils pūga. Aukščiausia temperatūra įdienojus sieks 1–6 laipsnius šalčio.

„Grinda“ įspėja: pasiruoškite

Sekmadienį Vilniaus mieste gatves prižiūrinti „Grinda“ Feisbuke įspėjo vairuotojus pasiruošti sudėtingoms eismo sąlygoms.

„VILNIUJE TURĖSIM RIMTO SNIEGO. Ir sinoptikai, ir orų entuziastai perspėja apie rimtesnį snygį sekmadienio popietę. Mūsų mielai naudojama programėlė signalizuoja, kad:

- snigti pradės apie vidurdienį; - snygis įsismarkaus maždaug nuo 16 val. ; - vakarop, apie 19 val. sustiprės vėjas, snigs jau beveik po 2 cm per valandą – o tai yra visi rimtos pūgos požymiai.

Ką dar galite padaryti? - Dar ne vėlu išsivalyti atokesnius privažiavimus; - Pirmadienio keliones planuokite su didesne laiko atsarga – jau vien todėl, kad iš po sniego teks atsikasti automobilius;

- Stiprus snygis (o juo labiau pūga) sutemus itin ribos matomumą – rinkitės saugų greitį.

Kalbant apie „Grindos“ taktiką esant tokiems orams – kai šitaip ilgai ir smarkiai sninga, daugiau sniego nuo gatvių paviršiaus pašalins ne druska, o sniego verstuvai.

Mūsų žmonės pasiruošę, technika paruošta. Laukia kelios itin intensyvaus darbo paros“, - rašė „Grinda“.