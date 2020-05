Bloga žinia – tiksliai, kokia bus ši vasara, specialistai pasakyti negali, nes jų ilgalaikės prognozės siekia daugiausiai mėnesį į priekį.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos klimatologas Donatas Valiukas sakė, kad pagal ilgalaikes prognozes artimiausias mėnuo turėtų būti puse laipsnio šiltesnis nei įprasta. Numatoma vidutinė temperatūra – 12,4 laipsnių šilumos.

„Šiek tiek sausiau, ypač pirmąją mėnesio pusę. Duomenys artimi daugiametėms normoms“, – sakė D. Valiukas.

Visgi klimatologas pabrėžė, jog pagal šiuos duomenis nereikėtų daryti ilgalaikių išvadų, ir projektuoti jų į vasarą.

„Dar anksti“, – sakė D. Valiukas.

Klimatologė Viktorija Mačiulytė pritarė kolegai – ilgalaikės prognozės nėra patikimos.

Paprieštaravus, jog dar senoliai pagal įvairius gamtos ženklus bandydavo nuspėti koks bus kitas sezonas, V. Mačiulytė tikino, jog klimato kaita šiek tiek sujaukė visą sistemą, tad tokie dėsniai nebegalioja. Orus nuspėti tampa vis sudėtingiau, prognozės nuolat keičiasi.

Ir pateikė įtikinamą pavyzdį: Lietuva yra šiaurinėje zonoje – žiemos turėtų būti su sniegu, šaltesnės. Tačiau pasitaiko tokių žiemų, kai sniego danga visiškai nesusidaro. „Ši žiema – būtent tokia. Buvo dienų, kai sniegas iškrito, bet išsilaikė tik vieną dieną. Viskas keičiasi. Kompiuterio ekrane galima apdoroti duomenis, prognozuoti orus, bet tai nebus patikima informacija“, – aiškino ji.

Paprastai šilčiausia būna vidurvasarį

Pasak D. Valiuko, aukščiausia temperatūra Lietuvoje būna liepos paskutinį dvidešimtadienį ir rugpjūčio pirmą dešimtadienį. Lietaus kiekiai kasmet pasiskirsto skirtingai.

Šilta paprastai būna dar ir rugsėjo pradžioje, tačiau, pasak klimatologo, dabar dar tikrai negalima pasakyti, kaip bus šiais metais.

Dėl klimato kaitos pokyčių sezonai persiskirsto, vieni pailgėja, kiti – patrumpėja. „Žvelgiant į laiko skalę – patrumpėjo žiemos sezonas. Tikroji vasara irgi šiek tiek patrumpėjusi, bet vasarinis sezonas pasislinkęs į rudenį, vyksta įdomūs procesai“, – pastebėjo V. Mačiulytė.

Ir apskritai, anot jos, rugsėjis tampa panašus į rugpjūtį: iki rugsėjo vidurio – karščiai. „Jau keletas rugsėjų iš eilės – mažiau lietingi, tarsi vasaros tąsa“, – klimato kaitos pokyčių įžvelgė V. Mačiulytė.

Šiltėjimas, klimatologės teigimu, tampa būdingu požymiu visiems mėnesiams. Auga metinis kritulių kiekis, tačiau jų pasiskirstymas per metus tampa vis labiau nepastovus. „Vieną savaitę lyja, o kitas penkias – išvis be lietaus. Labai reprezentatyvūs paskutiniai metai – 2017 metais siautėjo liūtys, vos per kelis mėnesius viršyti visi kritulių kiekiai. 2018-2019 m. sausra. Šiemet taip pat jau pastebimas kritulių deficitas“, – analizavo susiklosčiusią padėtį V. Mačiulytė.

Šiųmetis pavasaris panašus kaip pernai – buvo ankstyva sausra. „Įprastai ištirpęs sniegas papildydavo gruntinius vandenis, upės patvindavo, o dabar to nėra, todėl formuojasi sausra. Žiemą sniego nebuvo, visą balandžio mėnesį nelijo, tad turime kritulių deficitą. Kaip bus vasarą – sunku pasakyti“, – nesiėmė prognozuoti V. Mačiulytė.

Stiprėjantys ir dažnėjantys įvairūs reiškiniai, tokie kaip liūtys, sausros, karščio bangos – klimato kaitos poveikis. V. Mačiulytė įspėjo, jog sprendimai, galinantys padėti sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas turėtų būti priimti jau dabar. Turime daryti du dalykus – mažinti emisijas ir prisitaikyti.

Prezidentas pakvietė planuoti poilsį Lietuvoje

Kovojant su koronavirusu kol kas apribotas judėjimas iš ir į šalį, ir kol kas nėra tikslių duomenų, kada tie ribojimai baigsis. Paklaustas, ar galima planuotis atostogas bent jau Latvijoje šią vasarą, prezidentas G. Nausėda pakvietė žmones ilsėtis mūsų šalyje.

„Aš manau, kad vis dėl to, kaip aš norėčiau daryti, norėčiau ilsėtis Lietuvoje. Kviečiu tą daryti visus žmones, tegul klesti mūsų šalies vidus“, – šypsodamasis sakė šalies vadovas.