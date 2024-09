Žurnalistas: viskas, ką papasakojo Putino rezidencijoje dirbantis šaltinis, skamba tiesiog neįtikėtinai

„Mes rėmėmės tais duomenimis, ieškojome informacijos apie vaikus, bet pasikalbėję su „šaltiniu“ supratome, kad iš tikrųjų vaikai yra tik du. Kita vertus, apie A. Kabajevos vaikus sklandė gana daug gandų. Net pasirodė nuotraukos, liudijančios, kaip 2016 metais, per gimnasto Aleksejaus Nemovo šou A. Kabajeva pasirodė viešumoje vedina dviem berniukais. Vienas iš jų, beje, tikrai yra tolimas jos giminaitis, bet tie vaikai jokiu būdu nėra jos sūnūs. Pokalbiai su „šaltiniu“ ir jo pateikti įrodymai, nuotraukos, kurias jisai parodė, turėjo lemiamos reikšmės tyrimui. Tas nuotraukas vėliau radome ir patys, be to, per atvirus šaltinius“, – aiškino I. Roždestvenskis.