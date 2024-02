Žiniasklaida: Vokietija slapta tariasi su tvirtus ryšius su Rusija palaikančia šalimi

Anksčiau „The New York Times“ rašė, kad, Amerikos pareigūnų duomenimis, be priemonių papildymo, Ukrainos oro gynybai jų pakaks tik iki kovo mėnesio. Vakarų oficialūs asmenys ir karo ekspertai perspėjo, kad be JAV pagalbos Ukrainai gresia kolapsas fronte.