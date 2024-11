Žiniasklaida: Trumpo patarėjai aptarinėja Ukrainai labai nepalankų scenarijų

Kita vertus, už atsisakymą pretenduoti įstoti į NATO per ateinančius 20 metų D. Trumpas, esą, pažadės ir toliau remti Ukrainą ginklais. „Galime apmokyti [karius] ir teikti kitokią paramą, bet [tuo pirmiausia užsiims Europos šalys]. Nesiųsime amerikiečių vyrų ir moterų palaikyti taikos Ukrainoje. Be to, už tai nemokėsime. Paprašykite, kad tuo užsiimtų lenkai, vokiečiai, britai ir prancūzai“, – sakė D. Trumpo komandos narys.