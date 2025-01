Žiniasklaida: Trumpas atideda karo užbaigimo terminą

Anot „Financial Times“ šaltinių, D. Trumpas ir jo šalininkai pastarosiomis dienomis minėjo, kad karą tarp Rusijos ir Ukrainos pavyks užbaigti tik per kelis mėnesius po išrinktojo prezidento inauguracijos, nors per rinkimų kampaniją D. Trumpas žadėjo tai padaryti per 24 valandas.