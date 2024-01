Žiniasklaida: po EVT pirmininko sprendimo ES politikai ir diplomatai „ne be pagrindo pasiuto“

Europai stebint – ir nerimaujant – net du netoliese verdančius karus, Ch. Michelio pasitraukimas iš vieno iš svarbiausių Europos Sąjungos institucijų postų vertinamas kaip signalas, esą, 48 metų Belgijos politikui labiau rūpi jo ateities perspektyvos, o ne dabartinis vaidmuo. Be to, jo pasitraukimas grasinasi sukelti nereikalingą panišką chaosą dėl to, kam atiteks šis įtakingas postas, nes šiais metais pusės metų pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai perims Vengrija, o tai reiškia, kad, nebelikus Ch. Michelio, jo vietą laikinai gali užimti Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas.