Žiniasklaida: konfidencialiais kanalais išplatintas Rusijos ir Ukrainos paliaubų šablonas

1 200 km ilgio ir 10 km pločio buferinė zona

Be to, dokumente numatoma, kad tarptautiniai stebėtojai dirbtų kartu su jungtine komisija, sudaryta iš Rusijos ir Ukrainos kariškių. Per šią komisiją abi šalys galėtų reikalauti viena kitos atsakomybės ir derėtis dėl tokių aktualių klausimų kaip belaisvių paleidimas, išminavimas ir civilinių koridorių per buferinę zoną sukūrimas. „Tai bus beprecedentiškai sudėtinga problema“, – sakė Rusijos analitikas Samuelis Sharapas iš korporacijos RAND Vašingtone.