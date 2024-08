Žiniasklaida: Izraelio žvalgyba „Hamas“ lyderio nužudymui pasamdė Irano agentus

Du Irano šaltiniai žurnalistams pasakojo, kad operacija tada buvo atšaukta, nes pastate buvo labai daug žmonių. Be to, buvo didelė tikimybė, jog nepavyks padaryti to, kas suplanuota. Tada ir buvo nuspręsta sprogmenis paslėpti trijuose skirtinguose Irano Islamo revoliucijos sargybinių organizacijos svečių namų kambariuose, kur galėjo apsistoti I. Haniyeh.