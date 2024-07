Žiniasklaida: Bidenas svarsto galimybę trauktis iš JAV prezidento rinkimų

J. Bidenas trečiadienį ketina susitikti su demokratų gubernatoriais, kad užsitikrintų jų paramą. Penktadienį prezidentas ketina duoti interviu televizijai. Be to, ateinančiomis dienomis numatyti rinkiminiai renginiai Viskonsine ir Pensilvanijoje. Kitą savaitę J. Bidenas surengs spaudos konferenciją per NATO viršūnių susitikimą Vašingtone.