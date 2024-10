Žiniasklaida apie beprecedentį įvykį Ukrainoje: rusams greičiausiai bus labai gėda

Net ir numušti dronai gali atskleisti paslapčių

Kai buvo numuštas S-70, rusai į jo sudužimo vietą paleido balistinę raketą „Iskander“. Šių raketų Rusija turi ne per daugiausiai, be to, jos yra brangios, todėl sprendimas nukreipti vieną „Iskander“ į savo droną, o ne į Ukrainos miestą rodo, kad tai buvo itin svarbus taikinys. Yra keletas priežasčių, kodėl rusai žūtbūt nenorėjo, kad Vakarai gautų progą patyrinėti bepiločio nuolaužas.