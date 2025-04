Zelenskis: Ukraina neturi pakankamai ginklų Krymui išlaisvinti

„Zelenskis <...> giriasi, kad „Ukraina teisiškai nepripažins Krymo okupacijos“. <...> Šis pareiškimas labai kenkia taikos deryboms su Rusija, nes Krymas buvo prarastas prieš daugelį metų. <...> Niekas neprašo V. Zelenskio pripažinti Krymą Rusijos teritorija, bet jei jis nori Krymo, kodėl dėl jo nekovojo prieš 11 metų, kai jis be kovos buvo perduotas Rusijai? Šioje teritorijoje taip pat daugelį metų <...> buvo įsikūrusios didelės Rusijos povandeninių laivų bazės. Būtent dėl tokių kurstytojiškų pareiškimų kaip Zelenskio taip sunku sureguliuoti šį karą. Jis neturi kuo pasigirti! Ukrainos padėtis yra baisi – jis gali turėti taiką arba gali kariauti dar trejus metus, kol praras visą šalį. Aš neturiu nieko bendra su Rusija, bet turiu daug bendro su noru išgelbėti vidutiniškai penkis tūkstančius Rusijos ir Ukrainos karių per savaitę, kurie žūsta be jokios priežasties“, – soc. tinkle pratrūko D. Trumpas.