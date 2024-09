Zelenskis pasakė, kas laukia Ukrainos, jei Bidenas nepritartų pergalės planui

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per susitikimą su JAV prezidentu Joe Bidenu ketina pristatyti parengtą pergalės planą ir tikisi, kad jam bus pritarta. Visgi jei J. Bidenas planą atmestų, Ukrainai liktų planas B, sakė Ukrainos vadovas per interviu žurnalui „The New Yorker“.