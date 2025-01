Zelenskis pakomentavo savotišką Trumpo ultimatumą Putinui: prilygino tai šūviui

Jis tai padarė, atsakydamas į klausimą apie JAV prezidento D. Trumpo įrašą socialiniame tinkle „Truth“, kuriame jis paragino V. Putiną nutraukti karą prieš Ukrainą ir „susitarti“, nes nuo to Rusijai „bus tik blogiau“.

„Ir manau, kad pats prezidentas D. Trumpas nežino visų detalių, nes dauguma jų priklauso nuo to, ką turime ir kokią teisingą taiką galime pasiekti, ir nuo to, ar V. Putinas iš esmės nori nutraukti karą. Mano nuomone, jis to nenori“, – pridūrė V. Zelenskis.