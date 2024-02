Zelenskis: Europai metas susimąstyti

„Jis (popiežius) buvo teisus, prie to (karo) jau priprantama. Tikra tiesa... Žmonės pripranta net prie to, kad buvo deportuoti tūkstančiai Ukrainos vaikų. Iš pradžių tai buvo siaubas Europai. Iš pradžių mums padėjo, neseniai net sudarėme tarptautinę koaliciją. Tačiau žmonės pripranta prie emocijų. Ir net jau klausiama apie vaikus Rusijoje – na, o gal kam ten ir patinka? Tokių balsų jau girdėti Europoje ir visame pasaulyje, suprantate? Tai nesąžiningas požiūris. Popiežius Pranciškus teigia, kad žmonės pripranta prie karo. Bet aš noriu paaiškinti. Prie karo galima priprasti tik per atstumą. Bet kai karas ateina pas tave, neįmanoma ir nepriimtina prie jo visiškai priprasti. Kitaip tu pralaimėjai šį karą. Praradai save, savo namus, savo šeimą“, – sakė prezidentas.