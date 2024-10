Zelenskis Briuselyje šmaikščiai atsakė į klausimą apie Orbaną

Penkių punktų plane V. Zelenskis, be kita ko, reikalauja greito ir besąlygiško jo šalies pakvietimo į NATO. Tam iki šiol priešinosi JAV ir Vokietija. Be to, Z. Zelenskis nori „perkelti karą į Rusijos teritoriją, kad rusai iš tikrųjų pajustų, kas yra karas“. Ir tai O. Scholzas vertina skeptiškai.