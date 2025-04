Vyraujant tarptautiniam chaosui, Europos Sąjunga ieško draugų

Tačiau nerimo įnešė ir pranešimai apie balandžio 10-ą vykusį suvažiavimą NATO generaliniame štabe, kur susirinko 37-ių valstybių atstovai, siekiantys derinti bendrą planą Ukrainos saugumui užtikrinti. Vadinamojo „Norinčiųjų koalicijos“ („Coalition of the Willing“) formato suvažiavimai yra skirti šalių gynybos ministrams koordinuoti savo pastangas Ukrainos atžvilgiu ir suteikia progą sąjungininkams, nebūtinai priklausantiems NATO aljansui (pvz. Japonijai ar Australijai) prisidėti prie diskusijų. Tačiau pastarasis suvažiavimas buvo neįprastas – JAV gynybos sekretorius Pete’as Hegsethas išvis nedalyvavo, nors jo pirmtakas vedė visus per kadenciją vykusius suvažiavimus. Jungtinė Karalystė ir Prancūzija yra toliau priverstos kartu eiti po D. Trumpo inauguracijos JAV apleistas koalicijos vado pareigas.