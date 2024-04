„Visiškas fiasko“: po Irano atakos prieš Izraelį Vokietijoje mušamasi į krūtinę

Dar daugiau, ekonomiškai stipriausia Europos Sąjungos valstybė iki šiol su Iranu palaikė glaudžiausius ekonominius ryšius, net ir žinodama, kad mulų režimas yra Kremliaus režimo sąjungininkas ir kad Irano dronais be raketomis Rusija bombarduoja Ukrainą. Pagaliau ir dėl Irano Berlynas atsitoksta.

Kanclerės Angelos Merkel vadovaujama vyriausybė vylėsi paveikti politinę ir socialinę situaciją Irane per prekybą ir ekonominę integraciją, nors jau tuo metu buvo aišku, kurlink Teherano mulos veda savo šalį. Jau tada buvo matyti, kaip per savo patikėtinius – šiitų sukarintas grupuotes Libane („Hezbollah“), Irake, Sirijoje ir Jemene (Houthi) bei per kitas islamistų teroristines grupuotes, kaip antai „Hamas“, Iranas formuoja „ugnies žiedą“ aplink Izraelį.