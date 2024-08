Vietnamo komunistų partija paskyrė To Lamą aukščiausiuoju lyderiu

Per partijos spaudos konferenciją buvo pranešta, kad partijos centrinis komitetas „šį rytą išrinko To Lamą Vietnamo komunistų partijos generaliniu sekretoriumi“.

Į aukščiausią postą partijoje jis paskirtas praėjus dviem savaitėms po generalinio sekretoriaus Nguyen Phu Trongo, įtakingiausio per pastaruosius dešimtmečius Vietnamo vadovo, mirties. Jam mirus sostinėje Hanojuje „dėl senatvės ir sunkios ligos“, valdžios vadelės neoficialiai buvo perduotos To Lamui. Prieš iškildamas į aukščiausias pareigas To Lamas per ilgą karjerą dirbo slaptoje viešojo saugumo ministerijoje, stebinčioje kitaminčius ir aktyvistus Vietname, vienpartinės sistemos valstybėje.