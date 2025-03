Vatikanas pranešė, kad popiežiaus plaučių infekcija „kontroliuojama“

Be to, Vatikano spaudos biuras pirmą kartą nurodė, kad popiežiaus plaučių uždegimas pagaliau yra „kontroliuojamas“.

Neinvazinė mechaninė ventiliacija paprastai reiškia, kad ligoniui per burną ir nosį dengiančią kaukę tiekiamas papildomas deguonis – toks gydymo būdas Pranciškui ne kartą buvo taikomas pastarąsias savaites. Be to, kvėpuoti jam vis dar periodiškai padeda nosyje įstatytas vamzdelis.