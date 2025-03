Vance’ui – piktas atsakas iš Londono ir Paryžiaus

Pastarosiomis dienomis J. D. Vance’as atlieka prezidento Donaldo Trumpo užsienio politikos kovinio šuns vaidmenį, ypač kalbant apie Europą. Praėjusį mėnesį Miunchene vykusioje saugumo konferencijoje jis pribloškė Europos lyderius, pasakęs kalbą, per kurią puolė visą žemyną ir ypač Vokietiją, kaltino žodžio laisvės suvaržymais ir dėl migracijos susirūpinusių partijų nušalinimu.

Praėjusį penktadienį viceprezidentas pirmasis pakėlė balsą prieš Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį per susitikimą su D. Trumpu Ovaliajame kabinete. Per šį vizitą JAV ir Ukraina turėjo pasirašyti susitarimą dėl investicijų į Ukrainos naudingąsias iškasenas, tai būtų buvęs pirmasis žingsnis siekiant paliaubų susitarimo su 2022 m. Ukrainą užpuolusia Rusija. Vietoj to D. Trumpas išvijo V. Zelenskį iš Baltųjų rūmų, sutartis nebuvo pasirašyta, o vėlai pirmadienį JAV nutraukė karinę pagalbą Ukrainai.