Vaizdo įraše – ukrainiečių smūgis rusų štabui Zaporižios srityje

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 9 663 tankų (+7), 20 003 šarvuotųjų kovos mašinų (+22), 21 494 artilerijos sistemų (+44), 1 256 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 1 032 oro gynybos priemonių (+0), 369 lėktuvų (+0), 329 sraigtasparnių (+0), 21 069 dronų (+31), 3 003 kruizinių raketų (+0), 28 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 32 551 automobilio (+141), 3 670 specialiosios technikos vienetų (+0).