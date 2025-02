Vaizdo įraše – ukrainiečių puolimas Kursko srityje: priešą nustebino netikėtas manevras

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 10 014 tankų (+13), 20 844 šarvuotųjų kovos mašinų (+31), 22 923 artilerijos sistemų (+44), 1 275 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+2), 1 060 oro gynybos priemonių (+1), 370 lėktuvų (+0), 331 sraigtasparnio (+0), 24 755 dronų (+132), 3 056 kruizinių raketų (+2), 28 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 36 807 automobilių (+169), 3 741 specialiosios technikos vieneto (+1).